Вильфанд: в Москве в выходные ожидается плюс 25-28 градусов

В ночь на 30 августа в столице прогнозируют 11-16 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лето вернется в столицу к выходным, в пятницу днем температура начнет повышаться до 20-22 градусов. Затем в выходные дни показатель достигнет июльских значений - 25-28 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу днем в Москве произойдет заметное повышение температуры до 20-22 градусов, по области - 18-23. И наконец-то температура уже будет около нормы. Ночь еще холодная - 5-10 градусов. В выходные дни будет еще более выражена адвекция теплых воздушных масс, и в субботу в Москве уже температура будет около 25 градусов, по области - до 26. А в воскресенье - даже до 28 градусов, это июльские температуры", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в ночь на субботу в столице прогнозируется 11-16 градусов, а в ночь на воскресенье - 13-18 тепла.

Повышение температуры произойдет из-за того, что в пятницу изменится циркуляция воздуха. Воздушные массы будут поступать из южных регионов, преимущественно из ближневосточных стран. Они будут "генетически" теплыми.

Он уточнил, что такие значения на 6 градусов выше нормы. При этом на юге Центрального федерального округа прогнозируется еще более высокая температура в течение выходных. Она вырастет до 25-29 градусов в Тамбовской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и других областях юга ЦФО.