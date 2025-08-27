В основном в эти правонарушения вовлекают молодежь, отметил глава МЧС Александр Куренков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 100 административных дел возбуждено за поджоги лесов в Забайкальском крае во время природных пожаров, некоторые правонарушители были задержаны с помощью систем космического мониторинга. Об этом журналистам сообщил глава МЧС Александр Куренков.

"Есть поверхностные пожары, это когда сучками обкладывают дерево, чтобы оно горело, как факел. Не хочу пугать, но по таким фактам возбуждено свыше 100 административных дел. В основном в эти правонарушения была вовлечена молодежь. Но у нас развивается космический мониторинг, и мы можем видеть правонарушителей с расстояния до 1 м, вот с помощью таких систем мы и выявляем нарушителей", сказал он.

С начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. В регионе действовал режим ЧС федерального уровня с 7 апреля по 5 июля. Благодаря осадкам 9 июля в Забайкалье были потушены все лесные пожары, а 11 июля отменен особый противопожарный режим.