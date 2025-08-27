Речь идет о Красногоровке, Березовом и Степном

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Энергетики с мая вернули электроснабжение в Красногоровку, села Березовое и Степное в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе донецкого филиала Юго-Западной электросетевой компании.

"С 1 мая восстановлено электроснабжение следующих населенных пунктов: сел Березовое, <...> Степное и города Красногоровка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания начала обслуживание электросетевого хозяйства региона с мая. В Березовом возобновлено электроснабжение 80 бытовых абонентов, в Степном - порядка 120, в Красногоровке - подключено несколько многоквартирных домов.

Чтобы вернуть свет в Березовое, кроме прочего, была построена высоковольтная линия протяженностью 2,5 км, восстановлено почти 9 км линий электропередачи, установлены две трансформаторные подстанции, в Степном - восстановлено 45,6 км линий электропередачи, а в Красногоровке проложено 3,5 км кабельной линии.