В приграничных районах Белгородской области день знаний пройдет в онлайн-формате

Речь идет о 56 школах в восьми муниципалитетах

БЕЛГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки 1 сентября в приграничных районах Белгородской областей пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Провели заседание оперативного штаба. Какие приняли решения: торжественные линейки в Краснояружском, части Ракитянского, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, части Белгородского района, Волоконовском, Валуйском районах и округах пройдут в онлайн-формате", - написал он.

Обучение в этих районах, по словам губернатора, будет дистанционным или очно-дистанционным, в Белгороде - очным. "Конечно же, мы делегировали главам местного самоуправления право вносить изменения в формат обучения, проведения торжественных линеек, исходя из оперативной обстановки, которая, к сожалению, может резко поменяться", - отметил губернатор.

Уточняется, что частично в 56 школах в 8 приграничных муниципалитетах региона линейки пройдут в онлайн-формате, в остальных 482 школах в 14 муниципалитетах, включая Белгород, которые работали очно, праздник пройдет в традиционном формате.

Как сообщил Гладков, для того, чтобы максимально обезопасить детей, коллективы школ и детских садов, у глав должна быть возможность принимать быстрые и правильные решения. "Поэтому надеюсь, что все пройдет организованно. Мы готовы к различным ситуациям, прорабатываем различные варианты действий, исходя из оперативной обстановки. Очень хотелось бы, чтобы праздник не был испорчен", - добавил губернатор.