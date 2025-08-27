Самым подходящим возрастом для рождения детей респонденты назвали 25-29 лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko и медиахолдинг Rambler&Co проанализировали результаты опроса более 170 000 пользователей в рамках исследования и сделали вывод: больше половины россиян считают, что в каждой семье должно быть минимум трое детей. Самым подходящим возрастом для рождения детей респонденты назвали 25-29 лет (42%), почти столько же (39%) считают оптимальным возраст 21-25 лет.

"Более половины респондентов (55%) считают, что в семье должно быть минимум трое детей. Треть (34%) считает оптимальным вариантом двух детей, и лишь 11% предпочли бы ограничиться одним ребенком", - отмечается в результатах исследования, поступивших в ТАСС.

Начать родительский путь в 30 лет и старше готовы 14% участников опроса, а наиболее ранний вариант - 18-21 год - выбрали 5%.

Каждый пятый россиянин (22%) планирует завести детей в обозримом будущем. При этом большая часть участников опроса (67%) считает, что лучше всего рожать в российских муниципальных роддомах. Частные клиники выбрали 25%, а вариант домашних родов готовы рассмотреть 2%.

Главным фактором при выборе места родов 68% респондентов отметили профессионализм акушера-гинеколога. На уровень клиники и ее оборудования обращают внимание 22%. Что касается участия отца в родах, почти половина респондентов (47%) выступают против, 40% считают это делом личного выбора мужчины и 13% уверены, что присутствие будущего отца необходимо.

Об исследовании

Исследование приурочено к выходу драматического сериала об акушерке "Дыши" с Мариной Александровой, Дарьей Верещагиной, Петром Бусловым и Мариэттой Цигаль-Полищук.

Сериал "Дыши" стал совместной работой Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании "Место силы". Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Александр Сысоев. Первый эпизод сериала был представлен в конкурсной программе VII фестиваля сериалов "Пилот", победив в номинациях "Лучший пилот сериала" по мнению жюри и "Лучший сценарий пилота сериала".