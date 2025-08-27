Это женщины 30-50 лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Женщины от 30 до 50 лет составляют большую часть аудитории онлайн-кинотеатров, 52% просмотров контента приходится на эту возрастную категорию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе KION со ссылкой на совместное исследование потребительских привычек россиянок с МТС Банком.

"Одним из самых популярных способов проведения досуга у женщин являются онлайн-кинотеатры. По данным KION, 52% просмотров контента приходится на аудиторию женщин от 30 до 50 лет, таким образом они являются крупнейшей аудиторией онлайн-кинотеатра. На втором месте зрительницы 20-30 лет - 30%, а на третьем месте женщины старше 50 лет - 11%", - сообщили в пресс-службе.

При этом самое молодое поколение - самые активные зрительницы - женщины 20-30 лет проводят у экранов по два часа в день. Самым популярным жанром стала детская анимация - она удерживает лидерство во всех возрастах, особенно у женщин 20-30 лет - 30,5%. Комедия стабильно входит в топ-2 жанров в каждой возрастной группе, а драма заметно популярнее у старшей аудитории.

"Во всех возрастных группах доминируют дневные просмотры - на них приходится от 54% до 57%. Лидеры - женщины 20-30 лет. Аналитики полагают, что среди этой группы большая доля молодых мам, которые смотрят мультфильмы вместе с детьми или включают их детям, пока занимаются домашними делами", - уточнили в пресс-службе.