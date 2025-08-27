Они эффективно выполняют свою работу, сообщил глава МЧС России Александр Куренков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Роботы российских разработок задействованы в разминировании приграничных территорий Курской области. Об этом журналистам сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Разминировать территорию помогают отечественные роботы. Они очень эффективны. И мы будем их совершенствовать", - сказал он. По словам министра, сложность работ заключается в том, что украинские боевики под противопехотную мину засовывают до шести противотанковых мин, чтобы робот разлетелся при разминировании и от него ничего не осталось.

Куренков выразил надежду, что территория Курской области будет разминирована в короткие сроки, сейчас специалисты МЧС героически продолжают эту работу. Всего в регионе работают четыре группы по разминированию.

Ранее в областном правительстве сообщали, что саперами разминировано около 81,8 тыс. га территории приграничных районов Курской области. Полностью заминированы 59 населенных пунктов.