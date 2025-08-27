В Москве температура утром 1 сентября составит 15-18 градусов

Значительных осадков в столичном регионе не ожидается

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Температура воздуха утром во время проведения Дня знаний в Московском регионе составит 15-18 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Утром 1 сентября, приблизительно в 8-9 часов, когда в Москве будут проводиться школьные линейки, температура составит 15-18 градусов. Это уже не холодно", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что ночью температура будет около 15 градусов. Дневные значения будут в диапазоне 22-25 градусов. Значительных осадков в понедельник в столичном регионе не ожидается.