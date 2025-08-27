Он продлится до 5 сентября, рассказали специалисты облачной киберзащиты

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пик активности кибермошенников, связанной с началом учебного года, начнется 28 августа и продлится до 5 сентября, сообщили ТАСС специалисты облачной киберзащиты Solar Space группы компаний "Солар".

В компании назвали это "горячим сезоном" кибератак в интернете. Директор платформы Solar Space Артем Избаенков напомнил, что в конце августа - начале сентября "интернет в России работает на пределе" из-за миллионов одновременных запросов к образовательным порталам, из-за покупок к школе и так далее.

"Для пользователей это привычное удобство, а для киберпреступников - настоящий праздник", - заметил он.

В самой большой зоне риска (9/10) в 2025 году будут образовательные сайты, дневники - возможны DDoS-атаки. Риск 8/10 - у магазинов школьных товаров и техники из-за возможной активности ботов-скупщиков и ботов-парсеров. Тот же уровень риска у сервисы бронирования транспорта, поскольку для них существует повышенная угроза автоматической брони.

Меньший, но тем не менее высокий (7/10) риск у муниципальных онлайн-сервисов из-за фейковых заявок и массового спама ботами, и у платежных шлюзов (из-за фрода).