Парламент Крыма рекомендовал запретить включать песни иноагентов на улице

Артистам, желающим выступать на открытых площадках, рекомендуется отказать в случае, если репертуар содержит такие произведения, сообщил сообщил глава Госсовета региона Владимир Константинов

СИМФЕРПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Парламент Республики Крым рекомендовал властям муниципалитетов региона ввести запрет на воспроизведение на уличных площадках творчества иноагентов, сообщил глава Госсовета региона Владимир Константинов.

"Государственный совет РК рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов. Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны. В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий", - написал он в своем Telegram-канале.

Константинов добавил, что в ближайшее время парламент инициирует рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований Республики Крым. Он отметил необходимость очистить культурное пространство от "разного рода предателей" и расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной и ее народом.

Ранее депутаты крымского парламента подготовили обращение в Госдуму, чтобы инициировать в России запрет на публичное использование произведений, созданных иноагентами или гражданами недружественных государств.