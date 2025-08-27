Губернатор Носов: в Магаданской области бизнес готов поддерживать соцпроекты

Речь идет, в частности, о проектах по поддержке семей и благоустройству

МАГАДАН, 27 августа. /ТАСС/. Крупный бизнес в Магаданской области готов поддерживать социальные проекты и уже оказывает помощь своим сотрудникам - в частности, в вопросе поддержке семей, благоустройства, культуры. Об этом сообщил журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов по итогам совещания с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

"Так или иначе, у крупного бизнеса, который работает на территории Магаданской области, есть свои договора, которые они заключают с коллективом. А с учетом внимания президента к вопросам демографии, я думаю, что бизнес сегодня с желанием и интересом <...> будет взаимодействовать с регионом", - сообщил губернатор.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, местный бизнес давно и результативно сотрудничает с правительством Магаданской области и органами местного самоуправления в проектах, направленных на улучшение качества городской среды. С крупными предприятиями есть отдельные соглашения по такому сотрудничеству. В их рамках, например, модернизуются тепловые сети, построен культурно-общественный центр парка Маяк, фонтан, приведены в порядок дороги в Магадане и Сусумане. В Омсукчане силами социального партнера приведены в порядок и оснащены школа и детский сад.

"Когда укрепилась экономика, и это видно даже на примере Магаданской области, особое внимание <...> должно быть сосредоточено на качестве жизни. Потому что у нас дополнительные возможности сегодня появились, и надо эффективно эти возможности использовать. <....> эффективность работы, и результат будет лучше, когда будет искренняя убежденность, что это правильно, что это нужно делать здесь на местах, с учетом того, что президент и правительство все возможности предоставили", - отметил Носов, добавив, что как раз обсуждал на заседании с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой меры поддержки для жителей региона.

Чупшева находится в рабочей поездке в Магаданскую область. Здесь гендиректор АСИ провела встречу с представителями бизнеса, общественниками, деловыми объединениями и приняла участие в заседании совета по качеству жизни в Магаданской области.