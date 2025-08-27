В ведомстве рассказали, что злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений и предлагают обновить данные для корректной работы электронного дневника

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Злоумышленники под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику убеждают россиян предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям, в том числе краже денег. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники представляются техподдержкой или сотрудниками школ. Они предлагают подтвердить номер для "корректной работы" дневника, активировать учетную запись либо обновить данные в ней. "Далее либо просят сообщить коды из СМС, либо направляют на фишинговый ресурс", - сказали в управлении.

Польхователям напомнили, что получить доступ к системе можно только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации. При этом страницу аутентификации могут подделать. В случае передачи данных мошенники получают доступ в аккаунты онлайн-банков, на "Госуслугах" и других сервисах.

"Дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" средств на "безопасных счетах", - пояснили в УБК.

Важно помнить, что представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из СМС или другие данные по телефону.Любые операции с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал "Госуслуг" без участия посторонних. В случае подозрительных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с учебным заведением, советуют в киберполиции.