В центре "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области в 2025 году отдохнули 1,5 тыс. детей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. детей отдохнули в центре "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области - филиале Международного детского центра "Артек", что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС председатель Всероссийского родительского комитета, директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

"В 2024 году мы успешно запустили наш филиал на 200 мест в городе Бердянске - "Красная Гвоздика". В этом году мы уже второй год реализуем там программы в период летней оздоровительной кампании. Если в том году там отдохнула 1 тыс. детей из четырех наших исторических субъектов, то в этом году уже больше 1,5 тыс.", - сказал Федоренко.

Детский центр "Артек" 16 июня отметил столетний юбилей. Торжественные мероприятия по случаю знаменательной даты прошли как в России, так и за рубежом. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Артек", состоящий из девяти лагерей, перешел в федеральную собственность. За последние десять лет (с 2014 года) "Артек" посетили 10,8 тыс. детей из 105 стран мира. Центр продолжает оставаться популярной площадкой международного детского отдыха и культурного обмена.

У "Артека" есть два филиала в России - "Красная гвоздика" в Бердянске и "Корсунь" в Севастополе.