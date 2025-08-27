Идет развитие Северного морского пути, поэтому необходимость в кадрах возрастает, заявила Нина Вдовина

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. 31-летняя помощница капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина считает, что молодежи, в том числе девушек, на ледокольном флоте и в Арктике будет становится все больше. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Глава государства 23 августа в Сарове Нижегородской области встретился с работниками атомной отрасли и удивился после вопроса, заданного Вдовиной, что она выглядит моложе своего возраста и служит на головном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 в должности второго помощника капитана.

"Да, число девушек на атомном ледокольном флоте будет прибавляться, вообще молодежи, потому что сейчас идет развитие Северного морского пути, будет строиться все больше ледоколов, поэтому необходимость в кадрах, в том числе молодых, растет. Не думаю, что пропорция мужчин и женщин когда-то достигнет 50%, но то что их уже становится больше, это факт", - сказала Вдовина.

Она отметила, что во времена ее учебы в университете морского и речного флота имени адмирала Макарова в 2018 году были всего три девушки, которых взяли на практику на атомный ледокольный флот. "Сейчас у нас уже работают девушки-электромеханики, электрики, химики, есть девушки инженеры-операторы, которые непосредственно за реакторной установкой следят. Люди больше узнают, что атомный флот берет на практику девушек и начинают интересоваться", - пояснила помощница капитана.

Карьерные перспективы

Сейчас Вдовина сдает экзамен на старшего помощника капитана ледокола, и надеется, что в следующий рейс "Арктики" в декабре отправится уже в новой должности.

"Президент удивился, что я в 31 год выгляжу как школьница, наверное, просто повезло с генетикой. На самом деле, это уже не молодой возраст для второго помощника капитана. У нас есть и старпомы, которые в 27-28 лет становились старшими помощниками, это неудивительно, а вполне логично, потому что после университета ты приходишь четвертым помощником, становишься третьим, потом вторым. Я стала им в 2022 году, поэтому иду дальше, хотя не загадываю. Сейчас для меня цель - стать достойным старпомом, а потом уже посмотрим", - рассказала Вдовина.

Смешанный экипаж

Девушка отметила, что, по ее мнению, смешанный экипаж, состоящий из мужчин и женщин, работе не мешает, а наоборот помогает.

"Рейсы по четыре месяца и, естественно, экипаж становится второй семьей. Коллектив у нас достаточно молодой, все общаются друг с другом: и мужчины, и женщины. Это помогает разрядить обстановку. У нас много развлечений на борту: волейбол, баскетбол, настольные коллективные игры. Естественно, мужчины в присутствии женщин ведут себя более вежливо, стараются выглядеть подтянутыми и ухоженными. В общем, сплошные плюсы", - рассмеялась Вдовина.

Дела семейные

Конечно, с такой профессией и длительным отсутствием на берегу заводить семью весьма непросто, особенно девушке. Вдовина не исключает, что при создании своей семьи ей придется оставить работу на ледоколе.

"Хотелось бы, конечно, создать большую крепкую семью. Это даже не мечта, а цель, но для этого, наверное, придется уйти с моря. Кто-то уходит на время, пока ребенок маленький, потом возвращается в море, а кто-то так и остается, находит себя на берегу. Я не знаю, как сложится моя судьба, но уверена, что даже на берегу свяжу свою дальнейшую жизнь с Росатомом и Атомфлотом", - заключила Вдовина.