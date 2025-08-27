Между Сахалином и материком закроют паромную переправу из-за циклона

Движение может возобновиться во второй половине дня 28 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Работу паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область) приостановят в первой половине суток 28 августа из-за подхода циклона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в первой половине суток 28 августа ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным метеопрогноза, движение паромов может возобновиться во второй половине суток 28 августа.