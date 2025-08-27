Министр труда Антон Котяков отметил, что в России работают 144 таких центров в 55 регионах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Почти 150 тыс. семей в 2025 году получили помощь в семейных МФЦ. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

"Пилотный проект по созданию семейных МФЦ успешно реализуется и расширяет свой охват. Такие МФЦ дают возможность семье получить комплексную поддержку, исходя из конкретной жизненной ситуации. Только в первом полугодии 2025 года помощь получили почти 150 тыс. семей, при этом более 38 тыс. семей - в рамках социального сопровождения, когда решение вопросов семьи требует подключения организаций образования, здравоохранения и других", - сказал он.

Министр добавил, что в РФ работают 144 таких центров в 55 регионах. Планируется, что к концу 2026 года появятся еще 18 семейных МФЦ в восьми регионах страны.

Он также отметил, что в Ростовской области первый семейный МФЦ открылся в конце 2024 года. Комплексную поддержку здесь получили более 800 семей. Еще один центр при федеральной поддержке откроется в Аксайском районе в начале сентября. Кроме того, регион планирует самостоятельно тиражировать пилотный проект и в других муниципальных образованиях.

За помощью или консультацией в семейный МФЦ может обратиться любая семья. Это может быть оказание социальных услуг, предоставление социального сопровождения, решение проблем в детско-родительских отношениях, диагностика ситуации, разработка индивидуального маршрута для решения трудных жизненных обстоятельств, консультации юристов, психологов и других специалистов.

Минтруд России с 2022 года реализует пилотный проект по созданию семейных МФЦ совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.