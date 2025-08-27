РВИО представило ИИ с достоверными ответами для помощи в изучении истории

Система "Учителю и ученику" является самым большим каталогом дополнительных материалов к единому учебнику истории с 5-го по 11-й класс, рассказал председатель общества Владимир Мединский

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) представило ИИ, дающий достоверные ответы на исторические вопросы на основе линейки государственных учебников по истории. Об этом в Telegram-канале написал председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Яндекс" обучил ИИ полному курсу госучебника. Теперь при нажатии на кнопку "Нужна помощь?" в системе "Учителю и ученику" ИИ дает ответы только на 100% достоверном материале, под которым подписались все академики", - говорится в сообщении.

По словам Мединского, подготовленная РВИО система "Учителю и ученику", включающая в себя ИИ, является "самым большим электронным каталогом дополнительных материалов к единому учебнику истории с 5-го по 11-й класс". Ее объем составляет более 30 000 материалов.

"Помощь перегруженному учителю. Подспорье умному ученику", - заключил председатель РВИО.