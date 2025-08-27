Введены льготы и меры поддержки для работников медучреждений, однако в некоторых больницах ситуация с кадровым обеспечением пока не исправлена, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 27 августа. /ТАСС/. Показатель укомплектованности врачами ниже 70% отмечен в 62 медорганизациях Саратовской области. Об этом сообщил "Известиям" заместитель председателя правительства региона Сергей Егоров.

Ранее губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале отмечал, что перед всеми руководителями больниц поставили задачу - к 1 января 2026 года учреждения здравоохранения должны быть укомплектованы врачами на 70%, средним персоналом - на 77%.

По словам Егорова, сейчас показатель укомплектованности врачами меньше 70% зафиксирован в 62 медицинских организациях, ниже 77% по среднему медперсоналу - в 25 учреждениях. Ранее в министерстве здравоохранения региона ТАСС сообщали, что в подведомственном подчинении министерству находятся 107 медицинских организаций.

По информации губернатора, на уровне региона и муниципалитетов введены льготы и меры поддержки для работников медучреждений, в том числе по привлечению молодых специалистов. Однако, по его словам, в ряде больниц ситуация с кадровым обеспечением пока не исправлена.

Глава региона подчеркнул, что по итогам этого года власти составят реестр всех учреждений и оценят действия по привлечению специалистов в медорганизацию каждого главного врача. По учреждениям с самыми низкими показателями будут приниматься решения по смене руководства, добавил Бусаргин. Параллельно Минздраву области было поручено формировать кадровый резерв по главврачам.