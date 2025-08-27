Русские дома к весне 2026 года откроются еще в четырех африканских странах

Они откроются в Гане, Чаде, Мали и Ливии

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Русские дома откроются к весне 2026 года в Мали, Ливии, Чаде и Гане, сообщила исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталия Красовская, выступая на общем собрании членов Консорциума вузов РФ по развитию сотрудничества со странами Африки, которое проходит в рамках международного форума "Технопром-2025".

"Консорциум работает год. Русские дома официально работают в трех африканских странах: Буркина-Фасо, Нигер и Гвинея. В этом году у нас выезжают команды еще в четыре страны - Гана, Чад, Мали и восточная Ливия. В Бенгазе (Ливия) уже работают сотрудники Центра народной дипломатии, в конце сентября - начале октября планируем там открываться", - сказала она.

По ее словам, программы Консорциума, которые уже работают в африканских странах, пользуются большой популярностью. Благодаря деятельности подготовительных факультетов, открытых НГУ и НГТУ, а также курсам русского языка СпбГУ десятки африканских студентов в текущем учебном году приедут на обучение в эти российские вузы. Наиболее востребованными направлениями являются аграрное, техническое и естественно-научное.

Красовская также сообщила, что Центр народной дипломатии расширит проект на средне-специальное и школьное образование. "По школьному мы планируем с двумя вузами программы - ТПУ с участием Росатома и НГУ. С октября стартуем с программой международного класса в Буркина-Фасо. Еще одна договоренность у нас с крупнейшим техническим колледжем Ганы: вместе с НГУ и НГТУ будем запускать программу подготовки их учащихся к поступлению в российские вузы, а также поможем колледжу с организацией повышения квалификации их преподавателей", - отметила она.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.