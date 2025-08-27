Для восстановления сил почти половина опрошенных выбирают просмотр контента в интернете

Просмотр онлайн-контента, хобби и путешествия помогают россиянам бороться со стрессом после работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру" и соцсети "Одноклассники".

Большинство респондентов (89%) признались, что испытывают стресс после рабочего дня. Согласно исследованию, 34% опрошенных стрессуют ежедневно, 21% - несколько раз в неделю, а 9% - пару раз в месяц. Еще 32% респондентов устают в периоды интенсивной нагрузки, и лишь 4% стрессуют крайне редко.

Для восстановления сил почти половина опрошенных (47%) выбирают просмотр контента в интернете - листают ленты, смотрят обучающие ролики и мастер-классы. Например, по данным ОК, наиболее востребованы рукоделие, забота о здоровье, новости и кулинария.

Занятие любимым хобби предпочитают 37% респондентов, еще 30% выбирают совместный досуг с семьей. Общение с друзьями и небольшие путешествия выбирают по 15% опрошенных.

Самым популярным хобби для снижения стресса является спорт - ему отдают предпочтение 41%. Среди других популярных занятий - рукоделие (31%), вокал и танцы (25%), кулинария (22%), рисование (21%).

В опросе приняли участие более 3 200 пользователей сервиса "Работа.ру" из всех регионов России.