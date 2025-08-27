Российский студенческий отряд завершил работу на строительстве АЭС в Египте

В состав международного отряда "Дюна" входит 70 студентов из 18 регионов России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный студенческий строительный отряд "Дюна" завершил свою работу на объектах строительного холдинга "Титан-2" на АЭС "Эд-Дабаа" - первой в Египте атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов (РСО).

"Международные проекты РСО, такие как строительство АЭС "Эд-Дабаа", это не только уникальный профессиональный опыт для наших бойцов, но и важный шаг в укреплении дружественных связей между странами. Ребята из 18 регионов России доказали, что российские студенческие отряды - это кадровый резерв, готовый решать сложнейшие задачи на самом высоком мировом уровне. Дисциплина, ответственность и командный дух, заложенные в РСО, позволяют нашим участникам становиться ценными специалистами, востребованными ведущими компаниями отрасли", - заявил руководитель центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко, чьи слова приводятся в сообщении.

В год 80-летия российской атомной промышленности и 30-летия холдинга "Титан-2" в составе международного отряда "Дюна" трудоустроено 70 студентов - рекордное количество участников из 18 регионов страны. Студенты РСО работали на должности техников, решая производственные задачи в 16 подразделениях. Ребята выполняли контроль документации на всех этапах, занимались разработкой и правкой чертежей, ведением исполнительной документации, логистикой, снабжением средствами индивидуальной защиты, переводом, мониторингом и систематизацией строительных объемов.

Вне работы студенты принимали участие в образовательных, профориентационных, творческих и спортивных мероприятиях, а также проводили военно-патриотические акции и встречи, посвященные 80-летию Великой Победы и памятным датам холдинга "Титан-2". Во время трудового сезона для участников проекта прошли восемь конкурсных испытаний в сфере медиа, четыре спортивных соревнований,; творческий фестиваль в четырех номинациях, квиз на тему техники безопасности и охраны труда, тестирование знаний истории РСО.

"В настоящий момент завершается уже 11-й трудовой сезон на объектах холдинга. Такая практика дает молодым специалистам уникальную возможность приобрести профессиональный опыт на строительстве уникальных сооружений, а в дальнейшем - трудоустроиться и построить карьеру в отрасли. Около 300 бойцов РСО уже работают в холдинге "Титан-2" штатными сотрудниками. Благодаря лидерским качествам, развитым коммуникативным навыкам, высокой дисциплине и стратегическому мышлению многие из них занимают руководящие позиции. Российские студенческие отряды были, есть и будут действенной мягкой силой нашего государства", - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Партнерству РСО и холдинга "Титан-2" в этом году исполнилось 10 лет. Первый студенческий отряд отправился трудиться на строительство Ленинградской атомной электростанции в 2015 году. Работа РСО в Египте ведется с 2022 года. В тот год на проект отправилось всего пять человек. В 2025 году на строительных объектах холдинга трудоустроено более 1 тыс. участников РСО, которым предоставлена возможность получить ценный практический опыт. Многие выпускники РСО выбирают холдинг "Титан-2" в качестве первого работодателя.

О студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

