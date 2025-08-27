В круглогодичном лагере смогут отдыхать одновременно 1 тыс. детей в смену, сообщил директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Администрация детского центра "Артек" планирует завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию помещений детского лагеря на 1 тыс. мест - "Солнечного"- в 2025 году. Также планируется до конца года приступить к получению разрешения на работу учреждения от структур, отвечающих за безопасность детского отдыха, сообщил ТАСС председатель Всероссийского родительского комитета, директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

"Мы идем и к завершению строительства и к подготовке реализации всех мер, которые позволят завезти на территорию детского лагеря. Мы планируем в этом году завершить строительно-монтажные работы и приступить к проведению работ по получению соответствующих заключений: Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Рособрнадзора, заключения МЧС России, вопросы безопасности со стороны Росгвардии", - сказал Федоренко.

По словам Федоренко, заполняться детьми "Солнечный" будет постепенно до выхода на прогнозируемые мощности. Сейчас уже началась подготовка специалистов, которые будут работать с детьми в лагере.

Он также сообщил, что проект лагеря - уникальный и не имеет аналогов ни в России, ни в мире. В круглогодичном лагере площадью 78 тыс. кв. м смогут отдыхать 1 тыс. детей в смену. Ежегодно в нем будут проходить 15 смен. "Раньше самый большой лагерь был на 500 мест. Я здесь искренне благодарен правительству РФ за постоянный контроль за реализацией этого уникального проекта", - отметил он.

"Детский центр "Артек", основанный в 1925 году как главный пионерский лагерь Советского Союза, 16 июня 2025 года отметил столетний юбилей. Торжественные мероприятия по случаю знаменательной даты прошли как в России, так и за рубежом. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Артек", состоящий из девяти лагерей, перешел в федеральную собственность. За последние десять лет (с 2014 года) "Артек" посетили 10,8 тыс. детей из 105 стран мира. Центр продолжает оставаться популярной площадкой международного детского отдыха и культурного обмена.