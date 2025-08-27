Сборная России стала рекордсменом соревнований и показала лучший результат среди 300 участников из 61 страны в общем зачете

МКС, 27 августа. /ТАСС/. Экипаж российского сегмента МКС - космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили российскую сборную с триумфальной победой на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, прошедшей в Китае. Об этом ТАСС сообщили в Центральном университете.

Отмечается, что сборная России стала рекордсменом соревнований и показала лучший результат среди 300 участников из 61 страны в общем зачете, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Подготовкой школьников занимались эксперты Центрального университета при поддержке альянса в сфере искусственного интеллекта и МФТИ.

"Мы от всей души поздравляем вас с этим выдающимся успехом. Поздравляем и ваших наставников из Центрального университета, внесших большой вклад в подготовку чемпионов, сотрудников альянса в сфере ИИ и Московского физико-технического, ваших родителей. Все оказывали поддержку вашей команде", - заявил Сергей Рыжиков.

Спецкор ТАСС, космонавт Алексей Зубрицкий подчеркнул, что сборная РФ становится рекордсменом олимпиады по ИИ второй раз подряд. В 2024 году команда, подготовленная Центральным университетом, одержала победу на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии, с большим отрывом обойдя соперников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие.

Как отметили в Центральном университете, честь страны отстаивали российские школьники из Москвы Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы и Владивостока - Матвей Беляев, Михаил Вершинин, Тимур Гарифуллин, Данис Динмухаметов, Олег Дроканов, Андрей Хлопотных, Артем Мазур и Константин Сигалов.