В Бузулуке выявили превышение ПДК сероводорода более чем в пять раз

Замеры произвели из-за жалоб жителей

ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Экологи зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе одного из микрорайонов города Бузулука Оренбургской области в 5,7 раза, сообщается на сайте экологической службы региона.

"Произведен отбор проб. Точка 1 - в районе жилого дома по ул. Тенистая, 29, юго-западнее МУП "ВКХ" (водоканализационное хозяйство - прим. ТАСС). При отборе зафиксированы следующие значения показателей: показатель - сероводород, доля ПДК - 5,7", - сказано в сообщении.

По данным экологов за минувшие сутки от жителей Бузулука поступило три обращения. Произведенные лабораторией замеры стали реакцией на жалобы жителей.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на данные экологов, что с начала 2025 года в Бузулуке неоднократно фиксировались превышения ПДК по сероводороду. Значения были превышены в том числе более чем в 25 раз. По данным прокуратуры Оренбургской области, виновных в загрязнении воздуха в Бузулуке оштрафовали, также по факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело.

В новость была внесена правка (11:10 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - в Бузулуке.