ОРЕНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приняло решение о продлении срока приема заявлений на получение выплат за жилье, пострадавшее из-за паводка 2024 года, до 1 декабря 2025 года, а также на год дало отсрочку для отчетности за проведение капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Подать заявку на проведение капремонта или получение свидетельства за утраченное жилье можно на сайте Минстроя Оренбургской области до 1 декабря 2025 года. Постановление вступило в силу сегодня, 27 августа. Еще одним важным решением стало продление срока отчетности для граждан о проведении ими капремонта домов. Теперь у оренбуржцев, получивших выплаты, стало больше времени для ремонтных работ. Подтвердить факт их выполнения необходимо до 1 декабря 2026 года", - сказано в сообщении.

По данным региональных властей, всего в Оренбургской области выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили более 26,3 тыс. человек на сумму 22,6 млрд рублей.

"Благодаря принятым региональным мерам почти 2,6 тыс. оренбуржцев, которым выплаты за пострадавшее жилье не полагаются по федеральному закону, получили их из регионального бюджета. Это льготные категории, у которых есть иное жилье площадью более 18 кв. м на человека", - уточняется в сообщении.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, на территории 38 муниципальных образований Оренбургской области оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.