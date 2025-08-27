Помощь предназначена для семей беженцев и переселенцев с Украины и Донбасса, сообщила пресс-служба организации

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) к началу нового учебного года обеспечил школьными рюкзаками с полным набором канцелярских принадлежностей более 7 тыс. детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Наборы рассчитаны на учеников начальной школы. Помощь предназначена для семей беженцев и переселенцев с Украины и Донбасса, для жителей приграничных регионов страны, пострадавших от украинского кризиса, а также детей из кризисных семей", - говорится в сообщении.

Каждый ребенок получил школьный рюкзак и все необходимое для занятий в начальной школе. Все предметы подобраны так, чтобы детям было удобно и безопасно пользоваться ими в течение всего учебного года. Наборы направлены в семь регионов: Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

"Подготовка ребенка к школе - серьезная финансовая нагрузка для семей, а в кризисной ситуации - особенно. Наша ежегодная программа помогает родителям облегчить школьные сборы, а детям - начать учебный год наравне со сверстниками. Мы внимательно прислушиваемся к запросам родителей и стараемся, чтобы каждый ребенок получил все необходимое для успешного начала учебного года и стараемся направлять помощь именно туда, где она нужнее всего", - отметил председатель РКК, член Общественной палаты (ОП) РФ Павел Савчук.

Кроме того, региональные отделения РКК ежегодно совместно с партнерами организуют акцию "Собери ребенка в школу". Так, канцелярские принадлежности и школьные наборы в этом году получили еще более 240 детей из 15 муниципальных округов Новгородской области. Акция также реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской и Калужской областях, Дагестане.

Кроме материальной помощи, РКК подготовил для детей и родителей серию мероприятий, направленных на поддержку школьников в начале учебного года. В регионах пройдут игровые мастер-классы "Аптечка первоклассника", где детей научат базовым навыкам первой помощи, а также "Уроки заботы" с психологами РКК, посвященные эмоциональному интеллекту, умению справляться со стрессом и находить выход из конфликтных ситуаций. Программа помощи семьям переселенцев и жителей приграничных регионов в преддверии 1 сентября реализуется третий год подряд при поддержке Международного комитета Красного Креста.