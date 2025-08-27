Министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудия Плакольм отметила, что новые правила будут разработаны в ближайшее время

ВЕНА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Австрии намерены осенью реформировать систему социальной поддержки, в результате чего беженцы с Украины потеряют безусловное право на получение пособия на несовершеннолетних детей. Об этом сообщила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции альпийской республики Клаудиа Плакольм в комментарии агентству APA.

Текущие правила выплат украинским беженцам пособия на детей продолжат действовать до 31 октября, однако новые критерии "будут разработаны в ближайшее время", отметила глава интеграционного ведомства. В частности, власти намерены увязать выплаты с готовностью беженцев выйти на работу. При этом при принятии решения о выплатах "будут учитываться индивидуальные жизненные обстоятельства", например "необходимость заботы об очень маленьких детях".

Плакольм ранее неоднократно высказывалась за отмену преференциального режима оказания социальной поддержки беженцам с Украины.