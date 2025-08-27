Температура воздуха составила плюс 27 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Температурный рекорд 22-летней давности побит в Ханты-Мансийске. Зафиксированная температура воздуха плюс 27 градусов оказалась выше предыдущего суточного рекорда 2003 года, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

"Воздух 26 августа в Ханты-Мансийске прогрелся до 27 градусов Цельсия. Предыдущий максимум 26 августа был зафиксирован в 2003 году - 26,9 градуса Цельсия", - сказала собеседница агентства.

Зафиксированная 26 августа температура стала абсолютным рекордом для этой даты за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске - более 100 лет.

Четверть нормы по осадкам

Кроме того, как уточнили в отделе метеопрогнозов, в Ханты-Мансийске после сильной жары в ночь 26 на 27 августа и утром 27 августа выпало 22 мм осадков. "Выпавшие 22 мм осадков в ходе дождей в муниципалитете - это примерно четверть от среднемесячной нормы, характерной для августа в Ханты-Мансийске и составляющей 84 мм", - отметила собеседница агентства.

В Ханты-Мансийске в ночь 26 на 27 августа и утром 27 августа прошли дожди с грозами и сильные ливни, временно были частично подтоплены ряд дорог, образовались сильные лужи.

Ранее в Югре синоптики сообщали, что в регионе ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, порывы ветра до 14 м/с, температура днем - до плюс 25 градусов, местами - до плюс 30 градусов. 27-29 августа в Югре прогнозируются кратковременный, местами сильный дождь, гроза, ветер порывами до 15-18 м/с, температура днем до 26-29 градусов.