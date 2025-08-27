Общая площадь здания составит 72 тыс. кв. м, оно будет разделено на три главные зоны

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Депозитарно-выставочный центр, который планируется построить в Коммунарке, будет иметь почти 19 тыс. кв. м выставочного пространства. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Создать благоприятные условия для хранения предметов музейного фонда и одновременно вовлечь хотя бы часть из них в активную культурную жизнь - такова задача нового депозитарно-выставочного центра, который мы планируем построить в Коммунарке. Недавно согласовали концепцию проекта, который станет новой архитектурной доминантой ТиНАО <...>. Проект яркий, с выразительным фасадом и интересным наполнением. Он отвечает всем функциональным и архитектурным требованиям: применяемые материалы лаконичны и недороги", - написал мэр.

Он уточнил, что общая площадь здания составит 72 тыс. кв. м, оно будет разделено на три главные зоны. Экспозиционно-выставочное пространство займет почти 19 тыс. кв. м. В просторных залах смогут находиться до 4 тыс. посетителей одновременно. Кроме того, зона открытого хранения составит более 21 тыс. кв. м, специальные помещения для Третьяковской галереи - свыше 10 тыс. кв. м.

"По сути, это будут не привычные закрытые на ключ помещения, а большие выставочные залы, куда можно прийти и посмотреть то, что в классических запасниках было десятилетиями скрыто от наших глаз", - отметил Собянин. Он подчеркнул, что большие медиаэкраны на фасаде здания можно будет использовать для размещения анонсов мероприятий, трансляции культурных событий и показа шедевров отечественной культуры.

Внутри будут созданы уютные общественные пространства, административные помещения и высокотехнологичный реставрационный центр с рабочими мастерскими. Также для посетителей и сотрудников центра будет предусмотрен подземный паркинг. Прилегающее пространство благоустроят, здесь появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха со скамейками и газоны-холмы.