Россия передала школам Таджикистана продукты в рамках программы ООН

В частности, они получили 540 тонн муки

ДУШАНБЕ, 27 августа. /ТАСС/. Россия передала партию продовольственной помощи, в том числе 540 тонн муки, в рамках реализации Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Продукты предназначены для учащихся младших классов школ Согдийской области, сообщает генеральное консульство РФ в Худжанде (административный центр Согдийской области - прим. ТАСС).

По его данным, в церемонии передачи продовольствия участвовали генеральный консул России в Худжанде Сергей Ланкин, руководитель ВПП ООН в Таджикистане Адхам Мусаллам, представители областной администрации. В своем выступлении Ланкин отметил важность мероприятия - по линии ООН передается продовольственная помощь, которая направлена в область от Российской Федерации.

"Практически 540 тонн витаминизированной муки плюс масло и горох поступят в школы Согдийской области, где учащиеся 1-4 классов будут обеспечены дополнительным питанием", - уточнил генконсул.

В сообщении говорится, что Программа школьного питания ВПП ООН в Согдийской области охватывает 593 школы, где более 144 тыс. учеников 1-4 классов в 15 районах получают горячие обеды. Более того, 11 районных хлебопекарен выпекают и доставляют свежий хлеб в школы, используя муку, предоставленную Россией в рамках этой программы. Начиная с 2021 года ВПП ООН совместно с российской НПО "Институт социального и промышленного питания" сотрудничает с Министерством здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, а также Министерством образования и науки республики для постепенного перехода программы школьного питания на полную национальную ответственность.

Программа школьного питания ВПП ООН реализуется в Таджикистане с 1999 года и является крупнейшим проектом организации в республике, который с 2013 года финансируется Россией. В ее рамках ежедневное горячее питание получают около 450 тыс. учеников начальных классов в 53 районах и городах республики. Кроме того, отремонтированы и оснащены современным оборудованием 50 школьных столовых, ряд тепличных хозяйств, пекарен и один комбинат питания. Россия с 2013 года выделила на реализацию программы школьного питания в Таджикистане более $86 млн. В апреле 2025 года в Таджикистан через ВПП ООН поступила очередная партия продовольственной помощи от РФ, в том числе 270 тонн муки для школьного питания. Еще порядка 60 тонн подсолнечного витаминизированного масла и 810 тонн обогащенной пшеничной муки, предназначенных для организации школьного питания, переданы 14 августа 2025 года республике в рамках этой программы.