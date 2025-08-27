Ветеран КГБ и ФСБ получил звание "Почетный гражданин города Челябинска"

Это первый такой случай в истории города, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской думы приняли решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Челябинска" полковнику в отставке, ветерану УКГБ и УФСБ России по Челябинской области Александру Макееву. Он стал первым в истории города ветераном спецслужб, в отношении которого принято такое решение, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Это уникальный случай, первый в истории города. На состоявшемся сегодня заседании Челябинской городской думы депутаты поддержали кандидатуру ветерана УКГБ и УФСБ России по Челябинской области Александра Ефимовича Макеева на присвоение звания "Почетный гражданин города Челябинска", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что Макеев является полковником в отставке, почетным сотрудником госбезопасности, отдавшим делу служения родному государству 30 лет своей жизни. На его счету множество проведенных операций. В их числе выявление в 1973 году разыскиваемого нацистского пособника, участие в расследовании аварий на челябинских заводах, задержание агента иностранной разведки, добывавшего пробы воды и грунта в районе предприятия ядерно-оборонного комплекса, и другие.