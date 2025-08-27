В Пенджабе заметили находящегося под угрозой вымирания индийского волка

До этого животных в провинции фиксировали в 2008-2009 годах

ИСЛАМАБАД, 27 августа. /ТАСС/. Министерство лесного хозяйства и дикой природы провинции Пенджаб впервые за последние 15 лет зафиксировало присутствие в регионе находящегося под угрозой вымирания индийского волка. Об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на главу ведомства Мудассара Риаза Малика.

Согласно изданию, чиновник подтвердил наличие задокументированного правительством провинции фотодоказательства присутствия этого вида в регионе. Фотография была сделана официальным фотографом ведомства.

"Впервые в правительственных архивах у нас появились цифровые доказательства присутствия индийского волка в Пенджабе", - сказал Малик, добавив, что это важная веха в деле сохранения вида.

Как отмечает газета, последние задокументированные свидетельства присутствия индийского волка в провинции были датированы 2008-2009 годами. Тогда на камеру было зафиксировано шесть особей.

Как сообщает The Express Tribune, проводится общенациональное исследование популяции индийских волков, которое завершится в октябре 2025 года. Оно охватывает провинции Пенджаб, Синд и Белуджистан и направлено на картографирование распространения вида и получение надежной оценки численности популяции, которая оценивается в пределах от 200 до 300 особей.