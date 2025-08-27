Жителей региона призвали не покидать населенные пункты без особой необходимости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 35 м/с и волны на побережье Охотского моря у острова Итуруп высотой более 4 м ожидаются на Курильских островах в ближайшие дни. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС по Сахалинской области.

"С утра 28 августа у Охотоморского побережья о. Итуруп ожидается сильное волнение - 4 метра и более, явление сохранится до утра 29 августа; ночью и утром 28 августа в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь, ветер 25-30 м/с; утром и днем 28 августа в Курильском районе ожидается усиление ветра до 33-35 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС по региону призвали не покидать населенные пункты без особой необходимости, отказаться от выездов на охоту и рыбалку. Туристические группы должны пережидать непогоду в подготовленных для этого местах, добавили спасатели.

Из-за непогоды и дождевых паводков 9 домов оказались подтоплены в селе Колхозное в Невельском районе Сахалинской области, эвакуированы 37 человек, сообщили ранее в МЧС. После разрушения моста село оказалось отрезанным от внешнего сообщения. В Невельском районе введен режим ЧС муниципального уровня.

О предстоящей непогоде и порывах ветра до 47 м/с ранее предупредили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.