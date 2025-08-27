Дмитрий Пуцко отметил плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, колоссальные потери в живой силе и технике

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пленный военнослужащий из ВСУ Дмитрий Пуцко призвал всех сослуживцев на линии соприкосновения сдаваться в плен ВС России в связи с хорошим отношением российских военных.

Пуцко был отправлен на позиции в составе 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумскую область, чтобы выиграть время для отхода штаба подразделения на более выгодные позиции и не допустить приближения к ним российских войск, уточнили в Минобороны России.

Попав в окружение на занимаемой позиции, Пуцко с сослуживцами начали отстреливаться, но их взяли в плен. "Пять гранат поочередно кидали. Нас очень сильно оглушило, все звенело. Потом они уже начали предлагать сдаваться, все автоматы передали, так мы сдались, - говорит Пуцко. - Нормально относились и кормили всю ночь. Прошу всех побратимов, кто идет воевать, или кто сейчас воюет на фронте - ребята, скажу одно, сдавайтесь".

Пленный был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в прошлом году прямо из дома. Медкомиссия в Хмельницком проводилась формально, поэтому сразу же оказался в учебке, говорит он. Инструктором был в том числе британец, который, по словам пленного, не любил США. Также он отметил плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, колоссальные потери в живой силе и технике.