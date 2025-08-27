Праздник планируют установить на 11 октября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. День многодетной семьи Московской области планируют установить 11 октября, в настоящее время готовится соответствующий законопроект. Об этом сообщил в ходе общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

"Законопроект предлагает установить 11 октября День многодетной семьи Московской области. <...> Дата приурочена ко Дню памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских - родителей преподобного Сергия Радонежского", - сказал Голубев на общественных слушаниях в Мособлдуме.

В пресс-службе Мособлдумы добавили, что проект закона будет рассмотрен в осенней сессии регионального парламента.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в День многодетной семьи в регионе планируется проводить торжественные мероприятия, детские праздники.

"Это станет еще одной важной традицией, которая будет работать на укрепление авторитета семьи среди нашей молодежи. В Подмосковье выстроена одна из самых эффективных систем материальной поддержки многодетных семей. Это и льготы, и субсидии, и земельные участки, и различные выплаты. Мы также постоянно расширяем эту систему. Но важно еще и моральное признание. Учреждение этого праздника - это способ сказать родителям, воспитывающим троих и более детей, что их выбор - это выбор в пользу будущего всей страны", - привели в пресс-службе слова Брынцалова.