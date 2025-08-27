Образовательную программу мероприятия составили лекции, мастер-классы и тренинги

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Второй образовательный заезд Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы Росмолодежь. Форумы - "Шум. Эксперименты в медиа" с участием 300 подростков завершил работу в Калининградской области, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Около 300 подростков от 14 до 17 лет в течение пяти дней работали над реальными проектами от федеральных и региональных заказчиков - Росмолодежи, Калининградского добровольческого центра, национального парка "Виштынецкий" и компании "СИБУР Инновации", - говорится в сообщении.

По оценке министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич, второй образовательный заезд "Шум. Эксперименты в медиа" стал по-настоящему особенным уже потому, что его участники - подростки до 17 лет. "Это возраст, когда формируется мировоззрение, жизненные ориентиры и первые серьезные представления о профессии. Для нас очень важно, что ребята получили не абстрактные знания, а погрузились в реальную практику, работали над задачами от реальных заказчиков, учились брать на себя ответственность и видеть ценность командного результата. "Шум" становится не только образовательной площадкой, но и пространством, где рождается новое поколение медиаспециалистов и лидеров", - отметила региональный министр.

Насыщенную образовательную программу форума составили лекции, мастер-классы и тренинги. Ребята посещали занятия по журналистике, работе с текстом, фото, видео, звуком, дизайном. Работали творческие лаборатории, где участники знакомились с современными инструментами и получали возможность пробовать себя в роли профессионалов.

"Каждый день заезда мы видели, как дети раскрывают свои таланты, учатся быть соавторами и создавать будущее своими руками уже сейчас. Сегодня мы завершаем этот этап, но знания, опыт и ценности, которые ребята унесут с собой, будут с ними навсегда. Пусть каждый шаг вперед будет смелым, а каждое начинание - значимым", сказала руководитель Академии Первых Кдани Кавизина.

Отмечается, что особенностью заезда стало формирование детской дирекции. Одиннадцать подростков взяли на себя часть организационной и медийной работы форума: готовили материалы для социальных сетей, координировали мероприятия, сопровождали гостей и поддерживали партнёрские проекты. Это позволило ребятам попробовать себя в роли организаторов и лидеров, а также лучше понять процессы работы современной медиасреды.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области. Соорганизаторами заезда выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". Стратегическим партнёром выступает технологическая компания VK.

ТАСС - официальный партнер форума.