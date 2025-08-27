Она показывает успешные результаты в ходе клинических испытаний в сезон цветения

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Российская вакцина против аллергена пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии станет доступна потребителям во второй половине 2026 года. Она показывает успешные результаты в ходе клинических испытаний в сезон цветения, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" вице-президент компании-разработчика "Генериум" Дмитрий Кудлай.

"Это рекомбинантная вакцина для терапии сезонного поллиноза к таким антигенам, как пыльца березы, с кросс-активностью к косточковым культурам и растениям. На сегодняшний день получено разрешение на следующую стадию клинических испытаний. Она займет около полугода. Система здравоохранения ждет инновационную вакцину во второй половине следующего года", - сказал собеседник агентства.

Кудлай дополнил, что технологические принципы вакцины и контрольные биомаркеры вызвали большой интерес на международном иммунологическом конгрессе IUIS

Как сообщала в июне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, это первая в мире вакцина такого типа. Она представляет собой оригинальный, уникальный молекулярный комплекс, вырезанный из аллергена без компонента, который отвечает за саму аллергию. Основа вакцины позволяет вызывать локальный и системный иммунитет, но при этом не повышает риск развития самой аллергии.

