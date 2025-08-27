Глава Ингушетии будет лично награждать за развитие ингушского языка

Необходимо организовать системную работу по популяризации и развитию родного языка, сообщил Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен лично поздравлять и награждать призеров олимпиад по ингушскому языку и их педагогов для популяризации изучения в регионе родного языка. Об этом Калиматов заявил в ходе августовского педагогического совещания, передает корреспондент ТАСС.

"Особое внимание мы должны уделить сохранению и развитию родных языков. Президент России предложил учредить День языков народов России и поручил разработать новый закон о языках народов России, включающий официальный реестр этих языков. Победителей олимпиад по ингушскому языку и литературе, а также их наставников за вклад в развитие ингушского языка я буду поздравлять и награждать лично", - сказал Калиматов.

Калиматов отметил, что любовь к родному языку должны прививать родители, а затем и педагоги в школе.

"Но этого недостаточно: необходимо организовать системную работу по их популяризации и развитию. Нам всем нужно приложить усилия, чтобы сохранить и сберечь родные языки", - добавил глава региона.