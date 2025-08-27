Павел Деревянко находится в базе "Миротворца"

На сайте указано, что актер попал в списки в октябре 2023 года из-за поддержки действий России на Украине

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский актер Павел Деревянко внесен в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

На сайте указано, что актер попал в списки в октябре 2023 года из-за поддержки действий России на Украине.

В 2012 году вышел комедийный фильм "Ржевский против Наполеона" , где Деревянко и Владимир Зеленский исполнили главные роли.

"Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.