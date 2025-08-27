Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами осенью

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выплаты в размере 100 тыс. рублей планируют предусмотреть для студенток вузов при рождении ребенка в Московской области. Также в регионе может появиться ежемесячная финансовая поддержка студенток средних специальных учебных заведений с детьми в размере 5 тыс. рублей, сообщил в ходе общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность установления единовременной пособия студенткам, получающим высшее учебное образование в государственных образовательных организациях высшего образования Московской области, и родившим обязательно в наших учреждениях здравоохранения, зарегистрировавшим ребенка в наших органах ЗАГС, <...> выплачивать при рождении ребенка 100 тыс. рублей разовую выплату", - сказал Голубев.

Он добавил, что также предлагается студенткам среднего профессионального образования установить ежемесячную выплату при рождении ребенка в размере 5 тыс. рублей.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эти выплаты станут дополнительным подспорьем для молодых семей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами осенью.