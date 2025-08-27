Еще 21% респондентов указали на неправдоподобное изображение и идеализацию счастливых семей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Повторяющиеся штампы в фильмах и сериалах, такие как алкоголик-отец или жертвенная мать, вызывают раздражение у 27% россиян. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ, посвященном образу семьи в российском кинематографе.

"Говоря о том, что раздражает в изображении семьи в фильмах и сериалах, четверть опрошенных (27%) назвали повторяющиеся штампы (алкоголик-отец, жертвенная мать и т. д.). Избитые образы, кочующие из проекта в проект, теряют эмоциональный отклик <...>. Шаблонность и "затертость" образов, сюжетов вызывают отторжение у значительной части аудитории", - сообщается на сайте центра. Еще 21% респондентов указали на неправдоподобное изображение, идеализацию счастливых семей, а 12% отметили, что у них вызывает раздражение, когда замалчиваются реальные проблемы. Демонстрация семьи как источника страданий и излишнее морализаторство также не находят отклика у 6% и 5% респондентов соответственно.

Согласно ответам респондентов, образ матери чаще всего на экранах возникает в виде самоотверженной, живущей ради семьи и детей женщины (27%), уставшей и перегруженной (21%) или доброй, но пассивной (10%). Образ же независимой и состоявшейся женщины чаще всего встречается по мнению 15% участников опроса. Что касается образа отца, то мнения разделились - 23% респондентов ответили, что глава семейства на экранах предстает как заботливый и вовлеченный, в то время для другие указали, что он скорее эмоционально отстраненный (18%), безответственный (14%), авторитарный (11%) и слабохарактерный (9%).

Что касается жанров, россияне ответили, что из семейных сюжетов больше всего отдают предпочтение комедиям о повседневности (32%), приключенческим историям (18%), сюжетам о самопожертвовании или преодолении испытаний (15%). Каждый десятый респондент (10%) выбирает семейную драму, а 13% опрошенных предпочитают истории о любви.

"Патриархальный нарратив возвращается в новом формате: глава семьи уже не столько авторитарный, сколько заботливый и неравнодушный. Женщина может совмещать и самореализацию, и семейные обязанности. <...> Семья представляется как одна из немногих устойчивых структур (но, конечно, не без внутренних конфликтов)", - отмечается в исследовании.

Опрос был проведен 3 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. 27 августа в России ежегодно отмечается День российского кино - профессиональный праздник отечественных кинематографистов.