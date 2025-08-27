Такое соглашение подписали проректор по научно-технологическому развитию Первого МГМУ Вадим Тарасов и ректор НГУ Михаил Федорук на XII международном форуме "Технопром-2025

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Сеченовский и Новосибирский госуниверситеты осенью запустят совместный центр клинических исследований. Он станет первым в стране, объединяющим компетенции двух университетов в области клинических и фундаментальных исследований, сообщили ТАСС в пресс-службах вузов.

"Первый МГМУ имени И.М. Сеченова и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение об открытии совместного центра клинических исследований "Запад-Восток". Цель стратегического партнерства двух ведущих исследовательских университетов страны - организация и проведение клинических исследований, создание прорывных технологий и инновационных лекарственных препаратов для практического здравоохранения", - рассказали в пресс-службах.

Соглашение о создании центра было подписано проректором по научно-технологическому развитию Первого МГМУ Вадимом Тарасовым и ректором НГУ Михаилом Федоруком на XII международном форуме "Технопром-2025" в Новосибирске.

Центр клинических исследований начнет свою работу уже в сентябре 2025 года, его деятельность будет иметь два ключевых направления. Первое - проведение клинических исследований лекарственных препаратов. Второе направление - совместные поисковые исследования для создания инновационных медицинских технологий. На их развитие партнеры направят часть средств, вырученных от коммерческой деятельности центра.

Объединение ресурсов двух ведущих университетов России позволит решить проблему набора пациентов для фармацевтических компаний за счет координации действий в западноевропейской (на базе Сеченовского Университета) и восточноевропейской (на базе НГУ) частях страны.

"Для реализации этого стратегического направления мы объединяем возможности двух университетов. Со стороны Сеченовского университета - это медицинская отраслевая экспертиза и наши уникальные компетенции в области разработки лекарств и выведения их на рынок, - прокомментировал подписание документа Вадим Тарасов. - Совместно с Новосибирским государственным университетом мы планируем создать систему финансирования поисковых исследований за счет прибыли, полученной за проведение клинических исследований. Речь идет о совместных исследованиях для создания прорывных медицинских технологий и инновационных препаратов с помощью искусственного интеллекта и рентгеноструктурного анализа молекул. Сочетание этих технологий позволит значительно ускорить и снизить стоимость разработки инновационных лекарственных препаратов".

Площадкой для восточноевропейского сегмента клинического центра станет Медицинский научно-образовательный центр Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ. Институт обладает уникальными технологическими платформами и готовой исследовательской инфраструктурой, что создает прочную основу для его развития и позволяет приступить к реализации конкретных научных и клинических задач.

Директор Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Самойлова также отметила, что сегодня большая часть клинических исследований проводится в центральной России. Центр "Запад-Восток" оснащен всем необходимым оборудованием для проведения клинических исследований и испытаний медицинских изделий, в том числе инновационных, не имеющих аналогов на рынке. В дальнейшем НГУ и Сеченовский университет планируют запустить совместные сетевые образовательные программы в области медицинского и фармацевтического образования, включая программы дополнительного профессионального образования.

