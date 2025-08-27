Народный фронт передал медикам в зону СВО партию техники для помощи раненым

Передача включает в себя "Буханки", "Хантеры", "Уланы", роботизированные гусеничные платформы, а также 100 эвакуационных тележек с электроприводом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Народный фронт в преддверии Дня военного медика передал военным врачам партию техники для помощи раненым, включая "Буханки", "Хантеры", "Уланы", роботизированные гусеничные платформы, а также 100 эвакуационных тележек с электроприводом. Оборудование передано в зону проведения специальной военной операции из Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"28 августа отмечают День военного медика, здесь, в Ростове-на-Дону, мы передаем самую разную эвакуационную технику, новую, я бы сказала, которую еще очень мало где использовали, но она уже очень хорошо себя зарекомендовала. Есть здесь экспериментальные образцы, есть то, что широко используется. Здесь есть "Улан", эвакуационный "Хантер", багги "Маламут", тележки эвакуационные, мотоциклы с прицепами. Это все мы сегодня передаем нашим военным медикам и эвакуационным группам", - привели в сообщении слова представителя Народного фронта Юлии Зимовой.

По данным Народного фронта, все переданные автомобили оснащены дополнительными защитными комплектами.

Сбор "Военным медикам" специально для поддержки врачей, спасающих жизни бойцов, Народный фронт организовал в 2023 году. За два года россияне отправили на помощь военным врачам более 617 миллионов рублей, на передовую передали оборудование для комплексной защиты эвакуационных групп и обеспечения их мобильности - багги, квадроциклы, мотоциклы, эвакуационные тележки, складные носилки, противоосколочные костюмы, защиту для транспорта и дрон-детекторы. Сбор "Военным медикам" продолжается.