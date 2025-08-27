По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике Андрея Голубева, получателями дополнительной меры поддержки станут школьники из других регионов Росии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Меру поддержки, предусматривающую выплату на школьную форму для детей из многодетных семей Московской области и обучающихся в подмосковных учреждениях, планируют расширить на школьников, которые учатся в школах других регионов РФ. Об этом сообщил в ходе общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев.

"Предлагается расширить число получателей дополнительной меры социальной поддержки в виде выплаты для учащихся из многодетных семей (зарегистрированных в Московской области - прим. ТАСС), дети, которые обучаются в государственных и муниципальных организациях других субъектов РФ. Сегодня у нас такую выплату получают только ребятишки, которые учатся в образовательных организациях Московской области", - сказал Голубев.

Как уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Подмосковье многодетные семьи ежегодно получают выплату на школьную форму - 3 тыс. рублей, она назначается на каждого школьника. Дополнительно 7 тыс. рублей предоставляется таким семьям с низкими доходами. Выплаты к 1 сентября в Подмосковье получили уже 110 тыс. школьников.

В пресс-службе Мособлдумы добавили, что законопроект будет рассмотрен в рамках осенней сессии.