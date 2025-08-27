Благодаря этим средствам, в частности, объекты обеспечены специализированной охраной, металлоискателями и кнопкой экстренного вызова полиции

ИЖЕВСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии с 2022 года направили 7,46 млрд рублей на комплексные меры по безопасности объектов образования, сообщили в пресс-службе главы республики Александра Бречалова по итогам заседания антитеррористической комиссии.

"1 сентября тысячи ребят соберутся в своих школах. На сегодняшний день в части антитеррористической защищенности образовательных учреждений мы сделали немало, но, конечно, работы еще много. На комплексные меры по антитеррористической безопасности объектов образования из республиканского бюджета с 2022 года мы направили 7,46 млрд рублей", - отметил Бречалов.

По его словам, благодаря этим средствам объекты обеспечены специализированной охраной, стационарными или ручными металлоискателями, кнопкой экстренного вызова полиции, а школы, где более 1,1 тыс. учащихся, - контрольно-пропускными пунктами при входе.

К концу года 99% объектов образования должны иметь надлежащее наружное освещение, 96% - систему контроля и управления доступом, 83% - систему голосового оповещения при ЧС. Бречалов поставил задачи по этому направлению на будущие периоды. Так, в учреждениях образования предстоит увеличить количество объектов, оснащенных охранной сигнализацией, а где требуется - помещениями охраны на первом этаже с установкой в них систем безопасности.

И.о. министра образования и науки Удмуртии Елена Бусыгина добавила, что к началу учебного года готовы 100% образовательных организаций. Они уже прошли проверку профильных комиссий. В этом году на мероприятия по антитеррористической защищенности учебных заведений предусмотрено 2,6 млрд рублей, что позволит усилить безопасность 85 образовательных организаций.