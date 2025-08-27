Восстановительные работы ведутся специалистами "Мосводоканала" с применением новых технологий и современных материалов отечественного производства

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый этап реконструкции очистных сооружений, построенных более 50 лет назад, начался в Луганске, работы ведутся специалистами "Мосводоканала". Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минстроя.

"В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры обновляется важнейший элемент городской системы водоотведения - объект биологической очистки сточных вод. Очистные сооружения эксплуатируются с 1974 года. Этот объект принимает стоки от половины столицы республики", - говорится в сообщении.

Первый этап предусматривает строительство новых конструктивов механического этапа очистки. Работы ведутся специалистами "Мосводоканала" с применением новых технологий и современных материалов отечественного производства.

Сейчас специалисты строят комплекс сооружений механической очистки, а именно здания приемной камеры и решеток, песколовки. Работы выполняются так, чтобы не нарушать функционирование объекта на период реконструкции. Реализация второго этапа запланирована на 2026 год.

Проект является частью масштабной реконструкции городской системы водоотведения. Его реализация позволит обеспечить надежную работу системы.