МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Перевод студенток с детьми на обучение на бюджетной основе будет эффективной мерой поддержки для молодых семей, такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в ходе общественных обсуждений на тему реализации мер демографической политики в Мособлдуме.

"Знаете, когда я сейчас посмотрела статистику в России, 2,5 млн молодых людей учатся на платных факультетах. 2,5 млн детей, которые одолжили, заняли родители, кредиты. Понимаете, если мама родит, я предлагаю переводить ее на бесплатное обучение. Мне кажется, это очень правильная мера. И это касается и колледжей, и институтов", - сказала Мишонова.

Она также предположила, что предлагаемая депутатами Московской областной думы мера поддержки по предоставлению ежемесячной выплаты студенткам вузов в размере 5 тыс. рублей не будет иметь соответствующий эффект.

Ранее в ходе общественных обсуждений председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев сообщил, что в региональный парламент планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий выплаты в размере 100 тыс. рублей для студенток вузов при рождении ребенка в Московской области. Также в регионе может появиться ежемесячная финансовая поддержка студенток средних специальных учебных заведений с детьми в размере 5 тыс. рублей.