По словам жены актера Эммы Хемминг, переезд в новый дом сделал его жизнь более безопасной, поскольку с ним постоянно находятся профессиональные сиделки

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Семья 70-летнего актера Брюса Уиллиса приняла решение разместить его в другом доме на фоне прогрессии афазии и лобно-височной деменции. Об этом в интервью телеканалу ABC рассказала его жена Эмма Хемминг, отметив, что это было "одним из самых трудных решений" за период борьбы актера с болезнью.

"Но я знала, что в первую очередь Брюс хотел бы этого для наших дочерей, чтобы они жили в доме, который будет более приспособлен к их потребностям, а не к его нуждам", - пояснила жена Уиллиса.

По ее словам, переезд в новый дом также сделал жизнь актера более безопасной, поскольку с ним постоянно находятся профессиональные сиделки.

В марте 2022 года дочь актера Румер Уиллис объявила о завершении карьеры Брюса Уиллиса из-за афазии, которая влияет на его когнитивные способности. 22 июля газета The Express Tribune сообщила, что актер имеет расстройства двигательного аппарата, практически перестал говорить и читать на фоне развития болезни.

Лобно-височной деменцией называют группу заболеваний лобных и передневисочных отделов головного мозга, связанных с патологией одного из нейронных белков. Причиной возникновения этой патологии нередко является наследственность.