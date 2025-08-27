Без электричества остались жители Прикубанского округа города

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 50 трансформаторных подстанций вышли из строя в Краснодаре из-за аварии на сетях. Без света остаются жители Прикубанского округа города, сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС).

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены Л-201 и 47 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без света остаются улицы Быстрая, Весенняя, Калинина, Новая, Новокубанская, Евдокимовская, Безуленко, Власова, Дорофеева, Кубанская, Уваровская, Адмиралтейская, Кизиловская, Фастовецкая и другие. Специалисты работают над восстановлением электроэнергии, добавили там.