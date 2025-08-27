В Архангельске на геологическом фестивале представят произведения геоавангарда

В мероприятии примут участие представители из Ганы, Эфиопии, Мозамбика и Кубы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Направление искусства "геоавангард" представят на II Международном геологическом фестивале имени А. П. Карпинского "Геолфест - 2025", который пройдет в Архангельске 12-13 сентября. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС в Санкт-Петербурге генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Павел Химченко.

"Это второй геологический фестиваль Александра Петровича Карпинского, отца русской геологии. <…> Насыщенная, большая и деловая программа, и интерактивные мастер-классы будут предусмотрены, и научно-просветительские лекции, и геоквизы, и выставки, и научный кинотеатр, и различные арт-зоны. - сказал Химченко. - Изюминкой также станет первое представление на фестивале нового геологического направления в искусстве. Это геоавангард".

Он отметил, что у геологии есть не только утилитарная функция, которая заключается в поиске полезных ископаемых, она является и частью искусства в том числе. В частности потому, что краски для живописи состоят из минеральных пигментов. Кроме того, геология сама может являться вдохновением для создания арт-объектов. На фестивале будут представлены работы в разных форматах: фотографии, инсталляции и отдельные картины.

Перспективы развития геологической отрасли обсудят на "Геолфест - 2025", в нем примут участие представители сферы в том числе из Ганы, Эфиопии, Мозамбика и Кубы. Планируется, что в фестивале примут участие не менее трех тысяч человек. Одна из главных целей - популяризация геологии, в том числе среди школьников.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев рассказал, что в регионе добывают около 25 видов полезных ископаемых, в регионе работают более 200 недропользователей. Архангельская область - один из двух российских регионов, где разрабатываются алмазные месторождения. "Мы надеемся найти золото, мы надеемся найти нефть, мы надеемся найти дополнительно у нас алмазы. И, конечно, вместе с Росгеологией, с Институтом Карпинского этим активно занимаемся", - уточнил Мураев, и сообщил, что в Архангельске планируется открыть музей алмазов.

Институт проводит совместные с недропользователями исследования на юге области. "У нас алмазная компания там работает, там будет частично выполнено геологическое изучение на алмазы. <...> Мы очень надеемся на важные результаты, даже прорывные результаты в геологическом изучении Архангельской области", - сказала на пресс-конференции министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелева.